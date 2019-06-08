Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мостуРБК 04:52

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
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Власти Крыма сообщили об ожидании запуска ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока

Темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать на то, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.
ТАСС01:11

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Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

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Аксенов допустил досрочный запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту

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Вечерняя Москва01:25

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Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

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Ридус02:45

Власти Крыма сообщили об ожидании запуска ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока

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