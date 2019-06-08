Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мостуРБК 04:52
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
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Темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать на то, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.ТАСС01:11
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