Экономика
Аксенов: более трех миллионов туристов посетило Крым этим летомИнтерфакс вчера в 08:14
"Основным источником дохода в летний период является курортный сезон, по итогам на сегодняшнюю дату в Крыму уже отдохнуло 3,3 миллиона туристов, это на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Аксенов.
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Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье
Лапша быстрого приготовления приводит к опасным болезням
Как считает Дианова, низкая стоимость лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют самые дешевые ингредиенты, не отличающиеся высоким качеством.
Обновлено вчера в 23:20
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро из-за цен на нефть
Курс рубля снижается к доллару и евро из-за цен на нефть Рубль, реагируя на снижение нефтяных цен, по мнению экспертов ПРАЙМ отступает на 11 копеек до 63,48 рубля, курс евро также на 11 копеек, до 70,61 рубля.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
ПФР заставит россиян вернуть пенсию
В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Volvo отзывает в России 4,5 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Ультраполярное вторжение принесло похолодание в Нижегородскую область
Специалисты назвали причину резкого похолодания температуры воздуха, которые отмечается в Европейской части России, в том числе в Нижегородской области с 29 июля.
Обновлено вчера в 06:01
Здоровье
Полтора килограмма украшений вытащили из желудка жительницы Индии
Индийские хирурги извлекли из желудка жительницы Западной Бенгалии Руни Хатун около 1,6 килограмма украшений стоимостью 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:51
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Россияне используют устаревшие лекарства
Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Умер советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.
Обновлено вчера в 20:01
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Обновлено 28 июля в 12:21
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фото трех дочерей
Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в соцсети фото троих дочерей — 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и 4-летней Валерии Ургант.
Обновлено вчера в 20:01
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе
Минувшей ночь в Ленинске-Кузнецком произошел серьезный пожар. Из горящей пятиэтажки пожарные спасли 35 человек.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено вчера в 19:13