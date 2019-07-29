Экономика

Аксенов: более трех миллионов туристов посетило Крым этим летомИнтерфакс 08:14

"Основным источником дохода в летний период является курортный сезон, по итогам на сегодняшнюю дату в Крыму уже отдохнуло 3,3 миллиона туристов, это на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Аксенов.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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