Экономика
Аксенов: более трех миллионов туристов посетило Крым этим летомИнтерфакс 08:14
"Основным источником дохода в летний период является курортный сезон, по итогам на сегодняшнюю дату в Крыму уже отдохнуло 3,3 миллиона туристов, это на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Аксенов.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Политика
Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США
Обновлено в 07:22
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
В «Ленкоме» рассказали, когда Чурикову выпишут из больницы
Обновлено в 04:04
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Измена Сбербанка Отношения между Сбербанком и «Яндексом», у которых есть совместное предприятие в сфере e-commerce на основе «Яндекс.Маркета», ухудшились менее чем через год после его создания.
Обновлено в 11:58
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57