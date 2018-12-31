Политика

Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину
Вести.Ru
04:49

В маршах приняли участие порядка двух тысяч человек. Комментируя эти марши националистов, Аксенов сказал, что именно бандеровская идеология стала не только главным инструментом разрушения страны, но и показателем полного подчинения "внешним игрокам".
Вести.Ru04:49
Сергей Аксенов
Именно бандеровская идеология стала главным инструментом разрушения Украины и ее полного подчинения внешним игрокам. Причина кроется в самой природе украинского национализма, который всегда искал хозяина, к сапогу которого можно прильнуть.
— Сергей Аксенов, российский политикИнфорос 03:14

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