Экономика
Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы КрымаРИА Новости 10:41
Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
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Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Почти 300 человек потеряли имущество в результате степных пожаров в Забайкалье
Почти 300 человек потеряли имущество из-за степных пожаров на юге Забайкальского края, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 20:54
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Транспорт
Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей
Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Культура
Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.
Обновлено в 21:19
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено в 19:50
Гаджеты
Робот Apple способен разобрать 200 смартфонов iPhone за час
Компания Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone для их дальнейшей утилизации и переработки.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Восемь человек погибли по дороге на похороны экс-президента Перу
В салоне находились 68 человек, в результате ДТП восемь из них погибли, еще 49 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:25
Космос
Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека
Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено в 21:34
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Общество
Полторы сотни участников вышли в финал борьбы за место в «Команде Сахалинской области»
В Южно-Сахалинске стартовала финальная часть конкурса "Команда Сахалинской области".
Обновлено в 21:08
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня
Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши, сообщает телеканал TVN24.
Обновлено в 14:08
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14