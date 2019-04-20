Экономика
Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы КрымаРИА Новости вчера в 10:41
Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
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Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье
Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга
Регулярные физические упражнения позволяют поддерживать физическую форму, а также улучшить работоспособность мозга.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 15:19
Авто
УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей
Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие
США увеличили число разведывательных полетов вдоль российских границ
Американский разведчик совершал полет на высоте около 15,5 километров, временами приближаясь к российским границам на расстояние в 35-40 км. Как ранее сообщала газета Министерства обороны РФ "Красная звезда", всего за неделю около российских границ было замечено 22 разведывательных аппарата, преимущественно принадлежащих США.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Происшествия
В Прокопьевске на пожаре погибли три человека
Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек и 4 единицы техники. О погибших ведомство не сообщает.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании на одной из установок завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане из Набережных Челнов в Казань, сообщило в субботу Главное управления МЧС России по республике.
Обновлено вчера в 19:38
Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Анна Нетребко заболела и отменила концерты
Обновлено вчера в 22:12
Авто
Suzuki Vitara Brezza по цене LADA Vesta пользуется ажиотажным спросом
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43