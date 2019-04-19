Экономика

Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы КрымаРИА Новости 10:41

Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
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Аксаков: банковской сфере Крыма поможет цифровизация

Вестник Кавказа11:25

Аксаков: Банкам надо переводить процессинг на российское ПО без зарубежных бенефициаров

ПРАЙМ11:30

Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма

РИА Новости10:41

Цифровизацию банковской сферы Крыма обсудили на Ялтинском форуме

Известия15:51
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Происшествия

Члена ОНК Еникеева допросили по делу Калви в качестве свидетеля

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.
Обновлено в 10:15
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Культура

Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено в 21:52
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье.
Обновлено в 21:10
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено в 23:06
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Транспорт

Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов

О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено в 07:45
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".
Обновлено в 12:00
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 21:38
Политика

Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

В посте говорится, что Госдеп «аплодирует» правительству Мальты за решение не пропускать российские самолеты в Венесуэлу и призывает другие государства последовать его примеру, чтобы «прекратить поддержку Кремлем диктатора Мадуро».
Обновлено в 11:59
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Авто

Datsun mi-DO подвел «втык»

Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено в 22:45
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Происшествия

AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек

Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 22:45
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане

Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено в 14:29
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