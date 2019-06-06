Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Для крупнейшего калийного проекта в Прикамье нашли 1,7 млрд долларов

URA.Ru08:20

«Уралкалий» создаст в Пермском крае комплекс по добыче руды

Finam.Ru06:04

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

РБК06:34

«Акрон» не будет привлекать финансирование от пула международных банков под Талицкий ГОК

ТАСС07:10

Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу

Интерфакс - Россия05:57

Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности

Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»

Вести.Финанс07:42
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
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Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Общество

Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»

Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.
Обновлено в 06:31
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Наука

ФБР опубликовало «досье на снежного человека»

Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Путин назвал идеальную для России цену нефти

Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО

Обновлено вчера в 23:14
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика.
Обновлено в 06:27
Общество

Выбраны новые места для храма в Екатеринбурге

Новое место для храма назовут после экспертного обсуждения и голосования граждан.
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Политика

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
Обновлено в 07:47
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по российской экономике

Всемирный банк снизил прогноз ожидаемых темпов роста российской экономики до 1,2% по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 01:59
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
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Дочь Джоли и Питта принимает гормоны, чтобы сменить пол

Зарубежные СМИ заявляют, что Шайло, дочь разведенных Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует стать мальчиком.
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Происшествия

Экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован Народный артист России, актер Александр Панкратов-Черный, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:39
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика

Ростуризм: срок действия электронных виз для иностранцев увеличат

Срок действия электронной визы на территории РФ для иностранных туристов будет увеличен с восьми до 14 дней, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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