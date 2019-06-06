Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Для крупнейшего калийного проекта в Прикамье нашли 1,7 млрд долларов

URA.Ru08:20

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»

Вести.Финанс07:42

Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности

Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона» в Пермском крае

ПРАЙМ06:56

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

РБК06:34

Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу

Интерфакс - Россия05:57

«Акрон» надеется, что $1,7 млрд покроют всю потребность в финансировании Талицкого ГОКа

ТАСС09:27
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Политика

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Кстати, именно Сидоренко отвечал за анализ причин Чернобыльской аварии, но, к счастью для себя, оказался не интересен авторам сериала.
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Полицейские нашли мать ребенка, который один гулял вдоль проезжей части в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции обнаружили мать маленького мальчика, который гулял вдоль проезжей части в Новой Москве и пытался перейти дорогу.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Энергетика

На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 09:48
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Кино

Marvel готовится перезапустить «Фантастическую четверку»

Обновлено в 05:24
Политика

Игорь Бабушкин заступил на пост врио губернатора Астраханской области

Обновлено в 09:13
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Политика

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Происшествия

Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества

Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Авто

Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили

Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россия построит 76 истребителей Су-57

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
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