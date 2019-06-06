Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Интерфакс - Россия05:57
Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности
Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12
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Обновлено в 10:05
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Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
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Обновлено в 03:35
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Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
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Обновлено в 08:51
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США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
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Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
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Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
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Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
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Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Экономика
Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»
Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
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Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
О готовности мобильного приложения для романтических знакомств Tinder сотрудничать с ФСБ и предоставлять спецслужбам по запросам информацию заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:56
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48