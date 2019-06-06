Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Для крупнейшего калийного проекта в Прикамье нашли 1,7 млрд долларов

URA.Ru08:20

Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу

Интерфакс - Россия05:57

«Акрон» надеется, что $1,7 млрд покроют всю потребность в финансировании Талицкого ГОКа

ТАСС09:27

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона» в Пермском крае

ПРАЙМ06:56

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

РБК06:34

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»

Вести.Финанс07:42

Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности

Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Игры

Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки

Парад масштабных утечек продолжается — на этот раз стали известны детали запуска Google Stadia, которые должны были официально объявить через три часа, в 19:00 МСК.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой

Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Авто

Мотор на запястье

Обновлено в 10:03
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекрёсток" будут продавать продукты в рассрочку, для одобрения кредитного лимита покупателю достаточно будет предоставить только паспорт, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Космос

Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

Обновлено в 03:35
Политика

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией

России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Обновлено в 08:51
Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Футбол

Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна

Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Политика

Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Экономика

Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»

Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
Обновлено в 09:36
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

О готовности мобильного приложения для романтических знакомств Tinder сотрудничать с ФСБ и предоставлять спецслужбам по запросам информацию заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
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