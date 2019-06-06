Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Интерфакс - Россия05:57
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