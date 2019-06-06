Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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«Акрон» надеется, что $1,7 млрд покроют всю потребность в финансировании Талицкого ГОКа

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Вести.Финанс07:42
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
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Курьезные ситуации возникали во время подключения населения к цифровому телевещанию в России, а волонтерам приходилось применять смекалку, рассказала на пресс-конференции директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
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Обновлено в 05:07
Происшествия

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В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
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Армия и оружие

США расценивают покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 создает неприемлемые риски для США, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
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Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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