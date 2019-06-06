Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проектРБК 06:34
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Интерфакс - Россия05:57
Новые калийные производства в Прикамье позволят создать около 1900 новых рабочих мест
Сайт губернатора и Правительства Пермского края09:58
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По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
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Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
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Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.
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В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
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Обновлено в 10:33
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Общество
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
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Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
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Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
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Обновлено в 05:55
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49