Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломанРоссийская газета 11:36

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства. Пользователи сервиса ранее заметили на странице премьера несколько странных сообщений из бессмысленного набора иностранных букв.
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с чего всё началось

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.
РИА Новости10:05

Подробнее о событии

В правительстве сообщили о взломе аккаунта Медведева в Twitter

ТАСС10:10

Твиттер Медведева был взломан

Интерфакс10:43

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

РБК10:32

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

RT на русском10:19

Официальный Твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева сегодня был взломан

Эхо Москвы15:55

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

РИА Новости10:05

В правительстве признались во взломе аккаунта Медведева в День России

Газета.Ru12:38
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