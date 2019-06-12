Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломанРоссийская газета 11:36
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства. Пользователи сервиса ранее заметили на странице премьера несколько странных сообщений из бессмысленного набора иностранных букв.
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Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.РИА Новости10:05
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