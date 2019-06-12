Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломанРоссийская газета 11:36

с чего всё началось

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства. Пользователи сервиса ранее заметили на странице премьера несколько странных сообщений из бессмысленного набора иностранных букв.

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Происшествия Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

Авто Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.

Космос Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Футбол Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.