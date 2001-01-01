Футбол

Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны
News.ru
08:46

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов прокомментировал выступление голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева и отказался называть его лучшим вратарём в стране. «Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
News.ru08:46

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Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны

News.ru08:46

«Лучшего вратаря в России сейчас просто нет». Спорный ответ Филимонова об Акинфееве и других голкиперах

Спорт-Экспресс08:00
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
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Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачёте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 9 км свободным стилем на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
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В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

США вызвались спасти сирийских курдов от Турции

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
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Лыжница Непряева заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 09:08
Экономика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
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Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Политика

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Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
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В Ингушетии медики рассказали, кто мог заклеить рот младенцу в роддоме

Обновлено вчера в 20:00
Политика

Роскосмос может прекратить диалог с NASA

Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может привести к прекращению диалога между российской госкорпорацией и NASA по окололунной станции Gateway.
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В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
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Хоккей

Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
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В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Обновлено в 07:03
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В жилом доме в Мариуполе прогремел взрыв

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Илон Маск анонсировал полет корабля Crew Dragon к МКС через месяц

Корабль отправится в первый полет без экипажа. Первый полет Crew Dragon с астронавтами предварительно намечен на июнь 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия

По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 08:28
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
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Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест

Обновлено в 09:17
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Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

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Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета

Обновлено в 09:43
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Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина в США

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн объяснил отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США «уступкой интересам сенаторов».
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Чувашский ревнивец по ошибке застрелил водителя скорой

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Пираты похитили шестерых российских моряков в Бенине

Обновлено 04 января в 16:31
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Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
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В Британии заявили, что Черное море не принадлежит России

Министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон заявил, что Черное море "не принадлежит России", передает Reuters.
Обновлено в 08:49
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Александр Владимирович Филимонов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина. По состоянию на октябрь 2018 года выступает за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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