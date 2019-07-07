Мое возвращение - маловероятно. Причина достаточно проста - я никогда не отменяю своих решений. Когда-то я уже сделал свой выбор. Я выбрал ЦСКА. Только одна дорога - мой родной клуб, и других вариантов не было и быть не может.

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Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно

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