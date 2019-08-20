Футбол
Акинфеев высказался о будущем Мамаева и КокоринаИзвестия 10:56
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал свой прогноз относительно будущего футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже
Обновлено в 11:09
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Общество
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии
Как сообщает местное агентство печати, теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника и играть более значительную роль в семейных делах.
Обновлено в 13:32
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Космос
NASA научилось дозаправлять спутники прямо в космосе
NASA завершило испытания системы, которая позволит дозаправлять спутники и космические корабли прямо в космосе.
Обновлено в 09:46
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Обогащение продуктов витамином D поможет миллионам
Ученые полагают, что выполнение этого постановления приблизительно на 25% уменьшит степень выраженности дефицита витамина D. Следовательно, в течение 90 лет это сократит число людей, страдающих от витаминного дефицита, на 10 миллионов только в Великобритании.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Политика
Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа
Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире
Скорость распространения в мире вируса африканской чумы свиней (АЧС) позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства, возможно, многие очаги АЧС пока не выявлены, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 12:08
Футбол
«Челси» поддержал страдающего пневмонией Сарри
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Происшествия
Французского композитора съел канадский медведь гризли
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:30