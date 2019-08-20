Футбол

Акинфеев высказался о будущем Мамаева и КокоринаИзвестия 10:56

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал свой прогноз относительно будущего футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акинфеев: «Мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали. Уверены, что они вернутся в футбол»

Sport24.ru07:52

Акинфеев: «Никогда не бросали Мамаева и Кокорина»

Евро-футбол.ру08:15

Игорь Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым

Спорт-Экспресс10:35

Акинфеев уверен, что Кокорин и Мамаев возобновят карьеры футболистов

Матч ТВ09:23

Акинфеев уверен, что Кокорин и Мамаев возобновят карьеры футболистов

Sportbox.RU09:23

Акинфеев рассказал о шансах Мамаева и Кокорина вернуться в футбол

Газета.Ru10:41

Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

RT на русском08:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Авто

Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже

Обновлено в 11:09
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Общество

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии

Как сообщает местное агентство печати, теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника и играть более значительную роль в семейных делах.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Космос

NASA научилось дозаправлять спутники прямо в космосе

NASA завершило испытания системы, которая позволит дозаправлять спутники и космические корабли прямо в космосе.
Обновлено в 09:46
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Обогащение продуктов витамином D поможет миллионам

Ученые полагают, что выполнение этого постановления приблизительно на 25% уменьшит степень выраженности дефицита витамина D. Следовательно, в течение 90 лет это сократит число людей, страдающих от витаминного дефицита, на 10 миллионов только в Великобритании.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления

Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

Обновлено в 04:54
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Музыка

Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»

Обновлено в 10:55
Происшествия

Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России

Обновлено в 10:43
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Происшествия

820 человек ищут пропавшую в Нижегородской области девочку

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Умерла актриса Александра Назарова

Обновлено в 14:20
Политика

Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу

По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Здоровье

Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире

Скорость распространения в мире вируса африканской чумы свиней (АЧС) позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства, возможно, многие очаги АЧС пока не выявлены, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 12:08
Футбол

«Челси» поддержал страдающего пневмонией Сарри

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное