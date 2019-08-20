Футбол
Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футболRT на русском 08:08
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Транспорт
«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51
Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Общество
В Хабаровске ожидают пятую волну паводков
Обновлено в 02:37
Общество
Суд в Австралии отклонил апелляцию 78-летнего кардинала Джорджа Пелла
В соответствии с приговором, вынесенным в марте, кардинал останется в заключении до истечения назначенного ему шестилетнего тюремного срока.
Обновлено в 21:08
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Кино
Netflix снимет комедию о конкурсе «Евровидение»
Британский актер Дэн Стивенс согласился принять участие в комедийном проекте Netflix, повествующем о международном конкурсе песен «Евровидение», где сыграет исполнителя, представляющего Россию, Александра Лемтова.
Обновлено в 20:16
Общество
Каждый пятый работающий россиянин опасается, что его заменит робот
Каждый пятый работающий россиянин опасается, что его заменит робот. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара
Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.
Обновлено в 21:39
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Здоровье
Врачи назвали опасную для здоровья сердца окружность талии
«Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин», — приводит агентство текст сообщения.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний
Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 09:42
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
Обновлено в 21:46
Экономика
Суд признал банкротом тюменский завод «Электрон»
Арбитражный суд Тюменской области признал ПАО Опытный завод Электрон банкротом по соответствующему иску ООО ПКБ АСУ-Нефть на 4,25 млн рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 16:06
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено в 09:48
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии
Обновлено в 14:37
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено в 10:57
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа
Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Футбол
«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани
Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.
Обновлено в 16:03
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33