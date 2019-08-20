Футбол

Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футболRT на русском 08:08

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Акинфеев: «Мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали. Уверены, что они вернутся в футбол»

Sport24.ru07:52

Акинфеев рассказал о шансах Мамаева и Кокорина вернуться в футбол

Газета.Ru10:41

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Евро-футбол.ру08:15

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Матч ТВ09:23

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Sportbox.RU09:23

Игорь Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым

Спорт-Экспресс10:35

Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

RT на русском08:08
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
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Британский актер Дэн Стивенс согласился принять участие в комедийном проекте Netflix, повествующем о международном конкурсе песен «Евровидение», где сыграет исполнителя, представляющего Россию, Александра Лемтова.
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Каждый пятый работающий россиянин опасается, что его заменит робот. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа.
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У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
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«Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин», — приводит агентство текст сообщения.
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Армия и оружие

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Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний

Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний.
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Арбитражный суд Тюменской области признал ПАО Опытный завод Электрон банкротом по соответствующему иску ООО ПКБ АСУ-Нефть на 4,25 млн рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
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Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

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Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
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Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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