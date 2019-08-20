Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев от лица всех российских футболистов выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Акинфеев выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

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