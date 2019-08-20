Футбол
Акинфеев уверен, что Мамаев и Кокорин вернутся в футболРИА Новости вчера в 08:55
Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области. "Мы их никогда не бросали, уверены, что они вернутся в футбол", - сказал Акинфеев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том готов ли оказать поддержку Мамаеву и Кокорину.
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Акинфеев: «Мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали. Уверены, что они вернутся в футбол»
Sport24.ruвчера в 07:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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