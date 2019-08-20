Футбол
Акинфеев уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в футболNews.ru 08:32
Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев выразил поддержку осуждённым игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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