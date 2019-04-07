Футбол

Акинфеев установил клубный рекордЕвро-футбол.ру 11:25

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый клубный рекорд. Как сообщает официальный сайт "армейцев", Акинфеев не пропускает в первых таймах вот уже в 14 матчах подряд. Напомним, в субботу ЦСКА обыграл "Спартак" со счётом 2:0.
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Акинфеев установил новый рекорд в ЦСКА по количеству матчей без пропущенных голов в первом тайме

Матч ТВ11:18

Акинфеев установил новый рекорд в ЦСКА по количеству матчей без пропущенных голов в первом тайме

Sportbox.RU11:18

Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах

Sport24.ru10:54

Акинфеев установил клубный рекорд

Евро-футбол.ру11:25

Акинфеев побил клубный рекорд

News.ru11:12
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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