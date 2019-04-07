Акинфеев установил клубный рекордЕвро-футбол.ру 11:25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый клубный рекорд. Как сообщает официальный сайт "армейцев", Акинфеев не пропускает в первых таймах вот уже в 14 матчах подряд. Напомним, в субботу ЦСКА обыграл "Спартак" со счётом 2:0.

Футбол «Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшего В матче 22-го тура РПЛ "Рубин" на "Казань Арене" сыграл вничью с "Арсеналом". Команды остались на соседних позициях в турнирной таблице.

Футбол Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может быть дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбления матери арбитра в время матча 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", передает Marca.

Футбол «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол «Лилль» упустил победу в матче Лиги 1 с «Реймсом» В матче 31-го тура чемпионата Франции «Реймс» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II».

Футбол Зинедин Зидан: «Бензема всегда был важным игроком для „Реала“» Вы говорите мне о Кариме, но я говорю о команде. Карим тоже очень хорошо знает, что команда для него так же важна, – сказал Зидан.

Футбол Состав «Челси» может пополнить Левандовски Согласно информации английской прессы, руководство "Челси" провело встречу с представителями нападающего "Баварии" Робертом Левандовски.