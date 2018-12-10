Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»
Sport24.ru
01:41

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на чьи имена чаще всего приходили запросы от пользователей в 2018 году. Лидером списка стал голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев.
Sport24.ru01:41

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Акинфеев — человек года по версии Яндекса. Он популярнее Хабиба и Дзюбы

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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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