Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболуЧемпионат вчера в 11:06
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев». Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования. Также на презентации была проведена автограф-сессия футболиста.
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В Москве представили первый в России учебник по футболу. Его редактором стал Акинфеев
Бомбардир.рувчера в 11:37
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