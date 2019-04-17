Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболуЧемпионат 11:06

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев». Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования. Также на презентации была проведена автограф-сессия футболиста.

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

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