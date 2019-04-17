Футбол

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболуЧемпионат 11:06

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев». Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования. Также на презентации была проведена автограф-сессия футболиста.
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Акинфеев представил первый учебник по футболу

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Sportbox.RU12:20

Акинфеев выступил редактором первого учебника по футболу в России

Матч ТВ12:20

Акинфеев отредактировал первый учебник по футболу

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Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

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Акинфеев представил первый учебник по футболу

Спорт-Экспресс10:59

В Москве представили первый в России учебник по футболу. Его редактором стал Акинфеев

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Игорь Акинфеев
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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