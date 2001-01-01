Футбол

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболуЧемпионат 11:06

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев». Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования. Также на презентации была проведена автограф-сессия футболиста.
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Акинфеев выступил редактором первого учебника по футболу в России

Матч ТВ12:20

Акинфеев представил первый учебник по футболу

Спорт-Экспресс10:59

Акинфеев представил первый учебник по футболу

Евро-футбол.ру11:14

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Чемпионат11:06

Акинфеев выступил редактором первого учебника по футболу в России

Sportbox.RU12:20

В Москве представили первый в России учебник по футболу. Его редактором стал Акинфеев

Бомбардир.ру11:37

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Sports.ru11:18
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Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
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При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
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Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей

«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
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Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

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Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
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Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
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Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Найден череп нового вида доисторического крокодила

Новый вид крокодила получил название Aprosuchus ghirai.
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На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре

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На Украине завели уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

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Обновлено в 06:01
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В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
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Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

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Обновлено в 07:38
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
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Диетолог назвала допустимое количество чашек кофе в день

По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в чашке сваренного кофе большинства сортов - до 200 миллиграмм, сорта Робуста - до 325.
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Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
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Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО

Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
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Политика

Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

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Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

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Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
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Mercedes-Benz отзывает в России более 700 автомобилей

Отзыву подлежат 23 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, переданных покупателям в этом году, для замены приборной панели.
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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