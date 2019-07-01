Футбол
Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено в 11:58
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Политика
Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян
Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено в 15:09
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Общество
Ставка на качество: Tele2 продолжает масштабное развитие в Воронежской области
Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы в Воронежской области.
Обновлено в 10:46
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Хоккей
Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 18:28
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Авто
В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Названа настоящая причина ухода из Apple главного дизайнера
Как утверждается, Айв был разочарован тем, что Тим Кук «мало интересовался процессом создания продукта» и тем, что в совет директоров Apple стали чаще входить директора, не имевшие опыта работы в Apple.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Общество
Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Транспорт
Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar
Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено в 11:00
Кино
Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Наука
На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности
В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11
Здоровье
В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза
В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Технологии
К 5G подключают стартапы
Операторы начали поиск новых партнеров Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России.
Обновлено в 17:55
Здоровье
77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии
Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Общество
7 электроприборов, которые заставляют вас платить за электричество огромные деньги
ТВ-приставка Обыкновенная цифровая приставка или ресивер спутникового телевидения поглощает огромное количество электроэнергии — в 7–8 раз больше, чем сам телевизор.
Обновлено в 11:03