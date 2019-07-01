Футбол

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Футболисты сборной читали всю критику, косточки болельщикам перемывали». Акинфеев вспоминает ЧМ

Sport24.ru15:46

Акинфеев душевно вспоминает ЧМ: он знал, как испанцы будут бить пенальти, а из сборной ушел из-за детей

Sports.ru11:38

Игорь Акинфеев — о ЧМ-2018: «Я многое повидал в команде, но такого еще не было»

Матч ТВ08:22

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018

Спорт-Экспресс09:04

Акинфеев: «У нас Дзюба любит собрать всех, рассказать, это его роль, а я где-то могу стесняться»

Евро-футбол.ру08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено в 11:58
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Политика

Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян

Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено в 15:09
Общество

La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)

Обновлено в 17:08
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Космос

Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли

Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Общество

Ставка на качество: Tele2 продолжает масштабное развитие в Воронежской области

Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы в Воронежской области.
Обновлено в 10:46
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:28
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Авто

В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей

Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Названа настоящая причина ухода из Apple главного дизайнера

Как утверждается, Айв был разочарован тем, что Тим Кук «мало интересовался процессом создания продукта» и тем, что в совет директоров Apple стали чаще входить директора, не имевшие опыта работы в Apple.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Транспорт

Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar

Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено в 11:00
Кино

Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Наука

На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности

В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11
Здоровье

В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза

В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Технологии

К 5G подключают стартапы

Операторы начали поиск новых партнеров Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России.
Обновлено в 17:55
Здоровье

77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии

Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Общество

7 электроприборов, которые заставляют вас платить за электричество огромные деньги

ТВ-приставка Обыкновенная цифровая приставка или ресивер спутникового телевидения поглощает огромное количество электроэнергии — в 7–8 раз больше, чем сам телевизор.
Обновлено в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное