Футбол
Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Экономика
Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»
В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде
В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Кино
Опубликован трейлер нового фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Трейлер продолжения фильма «Джуманджи: Зов джунглей» опубликован в Сети. Кинокартина получила название «Новый уровень».
Обновлено в 11:21
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 04:25
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Обновлено в 11:00
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Культура
Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском
Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Хоккей
«Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Россия подпортила черноморские учения НАТО
Военные маневры в акватории Черного моря «Sea Breeze 2019», которые проходят при участии стран НАТО, а также Украина, могли завершиться так и не начавшись в связи с тем, что Россия закрыла для судоходства один из морских участков.
Обновлено в 11:50
Авто
Дизайнеры Aurus займутся разработкой вертолета
Новый российский вертолет «Ансат» получит салон в стиле автомобилей Aurus.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:14
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности
В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
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Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29