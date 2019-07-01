Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Экономика Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты» В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Кино Опубликован трейлер нового фильма «Джуманджи: Новый уровень» Трейлер продолжения фильма «Джуманджи: Зов джунглей» опубликован в Сети. Кинокартина получила название «Новый уровень».

Происшествия Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.

Армия и оружие Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Общество В Москву снова придет похолодание Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".

Культура Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.

Хоккей «Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска.

Армия и оружие Россия подпортила черноморские учения НАТО Военные маневры в акватории Черного моря «Sea Breeze 2019», которые проходят при участии стран НАТО, а также Украина, могли завершиться так и не начавшись в связи с тем, что Россия закрыла для судоходства один из морских участков.

Авто Дизайнеры Aurus займутся разработкой вертолета Новый российский вертолет «Ансат» получит салон в стиле автомобилей Aurus.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.