Футбол
Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Политика
Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко
Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК
Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе извинилась за концерт в России
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Энергетика
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».
Обновлено в 10:19
Космос
Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур»
Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».
Обновлено в 16:03
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах
Обновлено в 05:46
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика
Датский политик об отозванной заявке «Северного потока»: мощный сигнал Путину (Danske Radio, Дания) (DR)
Депутат Европейского парламента рад, что концерн отозвал запрос на строительство газопровода в датских территориальных водах.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В петербургской квартире нашли полуметрового питона
В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика
Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.
Обновлено в 15:35
Технологии
Вчетверо мощнее: в сеть «слили» результаты тестирования PlayStation 5
В сеть «слили» результаты тестирования PlayStation 5, набравшей 20 тысяч баллов — против 5 тысяч у актуальной модели консоли.
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ
В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46