Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018

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