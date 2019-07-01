Футбол

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
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Акинфеев: «На ЧМ-2018 сборная России переборола свой менталитет неудачников»

Sport24.ru08:35

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018

Спорт-Экспресс09:04

Игорь Акинфеев — о ЧМ-2018: «Я многое повидал в команде, но такого еще не было»

Матч ТВ08:22

Акинфеев: «На ЧМ-2018 мы перебороли свой внутренний менталитет неудачников»

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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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