Футбол
Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018Спорт-Экспресс 09:04
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
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Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
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Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
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Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Футбол
Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборах в Австрии
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Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
Обновлено в 09:06
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
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Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле
Избранный депутатом Европарламента экс-мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Космос
Радиолюбитель нашел у спутника «Метеор-М №2» проблемы с ориентацией
Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил, что метеорологический спутник «Метеор-М № 2» неконтролируемо вращается, что может быть вызвано неполадками в системе ориентации.
Обновлено в 10:28
Общество
В России появился Единый реестр проблемных домов
Обновлено в 07:11
ЖКХ
Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента
Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Политика
Вакарчук с трибуны назвал Крым российским
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Игры
Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий
Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные перемены во внешности
Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.
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Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29