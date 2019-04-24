Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"Газета.Ru 04:52

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт". Песня называется "Она меня целует". Вратарь армейцев играет главную роль в клипе.

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

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