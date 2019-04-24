Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"Газета.Ru 04:52

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт". Песня называется "Она меня целует". Вратарь армейцев играет главную роль в клипе.
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Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Газета.Ru04:52

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

Говорит Москва04:42

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

РИА Новости04:25

Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Чемпионат04:11

«Она меня целует ярко-красной помадой». Акинфеев с женой снялся в клипе «Руки Вверх!»

Sport24.ru04:45

Акинфеев с женой снялись в музыкальном клипе группы «Руки Вверх!»

RT на русском04:42

Акинфеев с женой снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

Sports.ru04:09
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Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года», - говорится в докладе.
Обновлено в 04:33
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах

Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Политика

Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу

Обновлено в 04:22
Авто

Renault представила обновлённый пикап Alaskan

Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Политика

Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом, пельменями и икрой

Обновлено в 05:25
Общество

Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти

Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».
Обновлено в 05:38
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия

Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Здоровье

В Улан-Удэ ждет ремонта старейшая городская больница

В Улан-Удэ отремонтируют одну из старейших больниц – городскую больницу №4. Около 50 тысяч улан-удэнцев будут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила изменившего ей Соколовского за дочь

Сам Соколовский недоумевает, зачем Дакота упомянула его в комментарии, ведь он у нее заблокирован, а потому даже ответить на эти слова не может.
Обновлено в 04:39
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Общество

В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов

Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин молятся за здоровье Джигарханяна

Как рассказала Цымбалюк-Романовская, они вместе с Прохором молятся за здоровье Армена Борисовича и ставят свечки за его здравие в храмах.
Обновлено вчера в 07:45
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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