Голкипер армейцев ответил на вопрос о том, готов ли оказать поддержку Мамаеву и Кокорину. "Мы их никогда не бросали, уверены, что они вернутся в футбол", - цитирует Акинфеева РИА "Новости".

Акинфеев рассказал о шансах Мамаева и Кокорина вернуться в футбол

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