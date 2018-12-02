Футбол

Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола
Газета.Ru
11:14

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял "на ноль" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова" (0:0), сообщает "Советский спорт".
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Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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