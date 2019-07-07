Футбол
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020ТК Звезда 11:30
Спортсмен подчеркнул, что другие варианты просто не рассматривал. Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 скорее всего не произойдет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.Sport24.ru07:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 13:18
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено в 19:07
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Авто
В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа
Цены на новый BMW в РФ пока неясны: М-версия обойдется, как минимум, в 7940 тыс. рублей.
Обновлено в 15:21
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Продукты, которые могут мешать сбрасывать вес, назвали специалисты
Специалисты назвали те продукты, которые могут мешать терять лишний вес.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Политика
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Ингушетии проверят органы опеки в рамках дела об избиении девочки
Следственные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.
Обновлено в 14:36
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Авто
Toyota Camry стала бестселлером компании в России
Обновлено в 01:10
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Авто
Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП
Модернизированные моторы получили заводские индексы 409051.1000403-20, 409051.1000403-30 и 409052.1000403-30.
Обновлено в 16:54
Общество
Гисметео, прогноз погоды на неделю: прогноз опять неутешительный
Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям Русской равнины.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54