Футбол

Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020ТК Звезда 11:30

Спортсмен подчеркнул, что другие варианты просто не рассматривал. Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 скорее всего не произойдет.
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Акинфеев — о возможном возвращении в сборную России на Евро-2020: «Я не отменяю свои решения»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.
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Игорь Акинфеев: «Я не отменю свое решение по поводу сборной»

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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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