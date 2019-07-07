Футбол
Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииТелеканал 360° 10:22
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Свое решение он подтвердил в ходе встречи с болельщиками армейского клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
Обновлено в 14:31
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске
В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Обновлено 05 июля в 22:14
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»
Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.
Обновлено в 13:00
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено в 09:16
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Общество
Град размером с теннисный мяч выпал во Франции
Обновлено в 10:10
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев
Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Политика
Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 10:32
Общество
Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля
Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Ротор» разгромил «Авангард» в первом матче сезона ФНЛ
В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет малыша
Подписчики сестры музыканта начали сразу поздравлять будущую маму с радостным событием, пожелали ей отдохнуть и поблагодарили за проделанную работу в организации свадебных мероприятий.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Известная певица Альбина Джанабаева показала поклонникам повзрослевшего сына, рожденного от Валерия Меладзе.
Обновлено в 14:04
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04