Футбол
Игорь Акинфеев исключил свое возвращение в сборную РоссииВечерняя Москва 15:43
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России ради участия в чемпионате Европы в 2020 году. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками в воскресенье, 7 июля.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.Sport24.ru07:41
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