Футбол
Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииИзвестия вчера в 22:34
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно. По его словам, он не привык отменять своих решений. «Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, выбрал родной клуб, и других вариантов не было», — сказал Акинфеев на встрече с болельщиками.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.Sport24.ruвчера в 07:41
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Акинфеев о возвращении в сборную: «Маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю»
Sports.ruвчера в 07:50
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