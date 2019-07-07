Футбол

Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииИзвестия вчера в 22:34

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно. По его словам, он не привык отменять своих решений. «Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, выбрал родной клуб, и других вариантов не было», — сказал Акинфеев на встрече с болельщиками.
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Акинфеев — о возможном возвращении в сборную России на Евро-2020: «Я не отменяю свои решения»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.
Sport24.ruвчера в 07:41

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Акинфеев — о возможном возвращении в сборную России на Евро-2020: «Я не отменяю свои решения»

Sport24.ruвчера в 07:41

Акинфеев: мое возвращение в сборную маловероятно

Газета.Ruвчера в 08:47

Акинфеев о возвращении в сборную: «Маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю»

Sports.ruвчера в 07:50

Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно

РИА Новостивчера в 07:55

Игорь Акинфеев: «Маловероятно, что вернусь в сборную на Евро. Я свои решения не отменяю»

Матч ТВвчера в 07:53

Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной России по футболу

ТАССвчера в 07:51

Игорь Акинфеев: «Я не отменю свое решение по поводу сборной»

Спорт-Экспрессвчера в 08:28
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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