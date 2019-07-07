Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками команды заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду в середине осени 2018 года.

с чего всё началось

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России маловероятно. По его словам, он не привык отменять своих решений. «Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, выбрал родной клуб, и других вариантов не было», — сказал Акинфеев на встрече с болельщиками.

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