Футбол

Акинфеев обошёл Семака по числу матчей в стартовом составеREGNUM 04:17

ЦСКА — Сочи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
28′
Иван Обляков
41′
42′
Сослан Джанаев
49′
Федор Кудряшов
60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
67′
83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
84′
86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
Акинфеев вышел в стартовом составе в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Эта игра стала для него 429-й в основном составе «армейцев». По этому показателю он опередил нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который сыграл 428 матчей в стартовом составе ЦСКА и «Зенита».
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