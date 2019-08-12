Акинфеев вышел в стартовом составе в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Эта игра стала для него 429-й в основном составе «армейцев». По этому показателю он опередил нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который сыграл 428 матчей в стартовом составе ЦСКА и «Зенита».

Акинфеев обошёл Семака по числу матчей в стартовом составе

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