Футбол
Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый составТелеканал Санкт-Петербург 01:49
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
|28′
Иван Обляков
|41′
|42′
Сослан Джанаев
|49′
Федор Кудряшов
|60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|67′
|83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
|84′
|86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
15
Ефремов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
35
Джанаев
20
Юрганов
45
Миладинович
25
Новосельцев
13
Кудряшов
34
Маргасов
94
Лагатор
16
Нобоа
15
Цаллагов
87
Карапетян
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России. На третьем месте Сергей Семак, за игровую карьеру 428 раз выходивший на поле с первых минут. Первое место у Сергея Игнашевича — 475 выходов.
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Акинфеев вышел на 2-е место по появлениям в стартовом составе в чемпионатах России
Sport24.ruвчера в 21:21
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
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