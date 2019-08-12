Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России. На третьем месте Сергей Семак, за игровую карьеру 428 раз выходивший на поле с первых минут. Первое место у Сергея Игнашевича — 475 выходов.

Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав

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