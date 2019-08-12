Футбол

Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый составТелеканал Санкт-Петербург 01:49

ЦСКА — Сочи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
28′
Иван Обляков
41′
42′
Сослан Джанаев
49′
Федор Кудряшов
60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
67′
83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
84′
86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России. На третьем месте Сергей Семак, за игровую карьеру 428 раз выходивший на поле с первых минут. Первое место у Сергея Игнашевича — 475 выходов.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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