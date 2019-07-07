Футбол
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФАргументы и Факты 08:43
Во время встречи с болельщиками ЦСКА вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев сказал, что не собирается возвращаться в российскую футбольную сборную, передает ТАСС. 1 октября 2018 года Акинфеев заявил о завершении карьеры в сборной России. Свое решение он объяснил возрастом и состоянием здоровья.
Читать в источнике
Оценить
Мое возвращение - маловероятно. Причина достаточно проста - я никогда не отменяю своих решений. Когда-то я уже сделал свой выбор. Я выбрал ЦСКА. Только одна дорога - мой родной клуб, и других вариантов не было и быть не может.
— Игорь Акинфеев, российский футболистГазета.Ru 08:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 09:05
Происшествия
Российские туристы случайно заплыли в Грецию
Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45