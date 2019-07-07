Во время встречи с болельщиками ЦСКА вратарь капитан команды Игорь Акинфеев сказал, что не собирается возвращаться в российскую футбольную сборную, передает ТАСС. 1 октября 2018 года Акинфеев заявил о завершении карьеры в сборной России. Свое решение он объяснил возрастом и состоянием здоровья.

Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФ

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