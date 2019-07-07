Футбол

Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииТелеканал 360° 10:22

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Свое решение он подтвердил в ходе встречи с болельщиками армейского клуба.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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