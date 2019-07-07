Футбол
Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииТелеканал 360° 10:22
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 маловероятно. Свое решение он подтвердил в ходе встречи с болельщиками армейского клуба.
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