Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКАГазета.Ru 11:23
Московские "Спартак" и ЦСКА объявили стартовые составы на товарищеский матч на турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, сообщает Sport24.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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ТЕЛЕЦ Звёзды предупреждают о возможных финансовых трудностях.
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Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
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