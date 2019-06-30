Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКАГазета.Ru 11:23

Московские "Спартак" и ЦСКА объявили стартовые составы на товарищеский матч на турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, сообщает Sport24.
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«Спартак» назвал состав на дерби с ЦСКА. Зе Луиш и Мельгарехо не включены в заявку

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