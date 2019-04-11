Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной РоссииСпорт-Экспресс 12:01

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел 111 матчей и принял участие в Евро-2004, 2008, 2012, 2016, чемпионатах мира-2014 и 2018.

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Политика Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.

Политика Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук» Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.

Здоровье В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.

Происшествия Челнинка, севшая за руль с младенцем на руках, 20 раз привлекалась к ответственности Автоледи из Набережных Челнов, севшая за руль с младенцем на руках, за последние три года 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки детей.

Политика Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Происшествия В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.

Авто Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Шоу-бизнес Алсу спровоцировала слухи о разводе Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Футбол Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.

Транспорт В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро В Санкт-Петербурге к 2032 году планируется построить 29 станций метро, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.