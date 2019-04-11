Футбол
Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной РоссииСпорт-Экспресс 12:01
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел 111 матчей и принял участие в Евро-2004, 2008, 2012, 2016, чемпионатах мира-2014 и 2018.
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