Футбол

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной РоссииСпорт-Экспресс 12:01

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел 111 матчей и принял участие в Евро-2004, 2008, 2012, 2016, чемпионатах мира-2014 и 2018.
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Акинфеев прокомментировал возможность возвращения в сборную

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Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Газета.Ru12:26

Акинфеев заявил, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России

ТАСС10:58

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

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Акинфеев не намерен возвращаться в сборную России по футболу

Москва 2411:16

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России по футболу

RT на русском12:18
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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