Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он игралГазета.Ru 10:54

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть. "Мохамед Салах, Лионель Месси и Криштиану Роналду", — цитирует Акинфеева Sport24.

Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл

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