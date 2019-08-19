Футбол

Акинфеев: «Никогда не бросали Мамаева и Кокорина»Евро-футбол.ру 08:15

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают наказание за решёткой в исправительной колонии.
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