Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают наказание за решёткой в исправительной колонии.

Акинфеев: «Никогда не бросали Мамаева и Кокорина»

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