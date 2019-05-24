Акинфеев: «Матч с Хорватией понравился больше, чем игра с Испанией»Sport24.ru 09:29

Сборная России на домашнем ЧМ-2018 обыграла Испанию по пенальти в 1/8 финала и уступила Хорватии в четвертьфинале также в серии 11-метровых. Голкипера ЦСКА спросили, был ли во время матча с Испанией момент, когда хотелось, чтобы все поскорее закончилось.

Акинфеев: «Матч с Хорватией понравился больше, чем игра с Испанией»

Происшествия В центре французского Лиона прогремел взрыв Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».

Космос Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Шоу-бизнес Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.

Космос Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.

Футбол Роналду показал свой новый спортивный автомобиль Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети» За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.

Авто Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.

Культура Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.

Политика Гройсман намерен создать новую партию Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.

Армия и оружие ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск «Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.

Общество Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.

Гаджеты Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei представила инновационный планшет с клавиатурой "2 в 1".

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Общество Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.