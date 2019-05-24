Футбол
Акинфеев: «Матч с Хорватией понравился больше, чем игра с Испанией»Sport24.ru 09:29
Сборная России на домашнем ЧМ-2018 обыграла Испанию по пенальти в 1/8 финала и уступила Хорватии в четвертьфинале также в серии 11-метровых. Голкипера ЦСКА спросили, был ли во время матча с Испанией момент, когда хотелось, чтобы все поскорее закончилось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Космос
Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск
Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара
Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено в 14:05
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Авто
Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году
Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Культура
Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой
Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено в 14:52
Политика
Гройсман намерен создать новую партию
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Общество
Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei представила инновационный планшет с клавиатурой "2 в 1".
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество
Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы
Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.
Обновлено в 13:59
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме
Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53