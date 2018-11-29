Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Известия
18:08

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известия18:08

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Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Спорт-Экспресс21:00

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Газета.Ru19:49

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут провести прощальный матч за сборную

Sport24.ru19:36

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Матч ТВ19:08

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Sportbox.RU19:08

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Чемпионат18:41

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Известия18:08
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

«Пари Сен-Жермен» победил дома «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли дома английский "Ливерпуль" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:47
Футбол

Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 19:31
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка России над "Оренбургом".
Обновлено в 15:14
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

ЦСКА выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать армейцев в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с чешской "Викторией".
Обновлено в 15:01
Футбол

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 16:28
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья покидает выступающий в MLS "Нью-Йорк Сити", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 18:41
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Обновлено в 15:58
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
Футбол

Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему игрока перед матчем с «Монако»

Француз во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед стартом матча 5-го тура против "Монако" завязал шнурки на кроссовках ребенка.
Обновлено в 20:08
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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