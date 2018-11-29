Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Известия
вчера в 18:08

Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч.
Известиявчера в 18:08
с чего всё началось

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известиявчера в 18:08

Подробнее о событии

Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 21:00

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Газета.Ruвчера в 19:49

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут провести прощальный матч за сборную

Sport24.ruвчера в 19:36

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Матч ТВвчера в 19:08

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Sportbox.RUвчера в 19:08

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Чемпионатвчера в 18:41

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Известиявчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:13, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 00:03
Футбол

«Пари Сен-Жермен» победил дома «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 21:19
Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:00
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

Бакаев психанул после замены. Семшову пришлось успокаивать игрока

Через минуту камера выхватила сидящего футболиста, которого успокаивает ассистент главного тренера Игорь Семшов.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании

"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэму“ будет тяжело победить „Барселону“, но мы должны верить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Интером» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов считает, что лондонцы смогут обыграть «Барселону».
Обновлено вчера в 19:47
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное